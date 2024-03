Il Roma - Idea Denkey per sostituire Osimhen! L'alternativa è Pavlidis dell'AZ Alkmaar

Calciomercato Napoli. Due nomi nuovi accostati al Napoli per sostituire Victor Osimhen in vista della prossima stagione. Si tratta di Kevin Denkey del Cercle Bruges e Vangelis Pavlidis dell'Az Alkmaar.

A riportarlo è Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma:

Kevin Denkey del Bruges entra nel mirino del Napoli per il dopo Osimhen. In questa stagione numeri impressionanti per l'attaccante africano. C'è anche il greco dell'Az Pavlidis.

Ecco quanto poi si legge in particolare su Il Roma:

L’argomento che interessa al Napoli è il costo: la sua valutazione a inizio stagione era di 15 milioni. Oggi è salita, ma al massimo può raddoppiare: costi comunque inferiori ad altri obiettivi del Napoli e da attaccanti sui taccuini dei grandi club. C’è odore di affare e il Napoli farà le prime valutazioni, visto che qualche sondaggio è già partito.

Contratto in scadenza nel 2026 e ottimi margini di trattativa. Denkey è descritto come un calciatore ambizioso, che ha ovviamente Osimhen come idolo: verrebbe di corsa a prendere il suo posto. Sulle sue tracce c'è anche il Bologna, che pensa a lui per sostituire Zirkzee. 1.81 di altezza, il togolese classe 2000 può è entrato nella lista degli attaccanti che il Napoli segue. Tra questi ci sono sicuramente Santiago Gimenez, il messicano che forse è salito fin troppo alla ribalta. Il costo è ormai salito, e si viaggia su cifre non inferiori ai 50 milioni. Prezzo invece low cost per il greco dell’Az Alkmaar Vangelis Pavlidis.

Classe 1998, con i suoi 25 anni non può considerarsi un giovane, ma ha il contratto in scadenza nel 2025 e forse una deroga ai parametri azzurri si può fare. Soprattutto perché sta segnando moltissimo: 23 gol in 26 partite di campionato in Olanda, anche lui al vertice della classifica dei cannonieri. 3 gol in 6 partite di Conference League, per un nome che stuzzica il Napoli e che rappresenterebbe un altro bomber relativamente “low cost”, anche se va tenuto presente che il club azzurro cerca un attaccante il più giovane possibile.