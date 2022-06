Demme via? Gazzetta: l'agente aspetta un incontro col Napoli! Ecco i club interessati

Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Diego Demme non può essere felice del suo scarso impiego nella stagione che si è conclusa da poco e così, se ci saranno le condizioni per farlo, cambierà aria con il Napoli di conseguenza costretto a sostituirlo.

Demme via, l'agente incontra il Napoli?

Lobotka e Anguissa non potranno certamente giocarle tutte e dietro di loro, allo stato attuale, tiene banco la vicenda Fabian:

"Demme andrebbe necessariamente surrogato qualora il Napoli trovasse l’accordo con il Valencia di Gattuso - grande estimatore del tedesco - o con una delle società di Bundesliga che hanno avuto qualche approccio con l’agente del calciatore, Marco Busiello (che aspetta un incontro con il Napoli per parlare del futuro del suo assistito)"

