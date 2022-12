Demme lascia il Napoli? Risposta a sorpresa di Luciano Spalletti! | VIDEO

In conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Crystal Palace, l'allenatore Luciano Spalletti risponde alle voci di calciomercato che riguardano Diego Demme.

Il centrocampista tedesco del Napoli potrebbe andare via a gennaio e Spalletti a tal proposito ha dichiarato: "Noi siamo a posto così, ci sentiamo tranquilli così e non vogliamo che avvenga niente: nè in uscita, nè in entrata. Poi se qualche calciatore è chiaro che si sente nelle condizioni di avere la necessità di andare a giocare di più, perché Demme effettivamente l'ho fatto giocare meno delle potenzialità che ha. Un po' però dipeso anche dall'infortunio. Se lui vorrà andare a giocare, cercheremo e valuteremo di restare così lo stesso: perché ho a disposizione altri calciatori con i quali si può sopperire alla mancanza di un elemento, che sia Demme o un altro. Poi ci sarà il mercato, che nello scorrere può mettere a disposizione cose. Ma non fa parte dei nostri pensieri, è solo una cosa pratica che avverrà. Noi siamo contenti di Demme e preferiamo che lui rimanga a giocare con noi, poi per il resto è lui che decide".