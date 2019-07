Delusione Verdi, si tratta per la cessione: ci sono due squadre interessate

Calcio Mercato Napoli - Come evidenzia l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, la delusione della stagione del Napoli ha un nome e cognome: Simone Verdi. Pagato ben 25 milioni dal Bologna, l'attaccante classe 92 non ha mai reso secondo le aspettative.

Mercato Napoli, forcing di Mazzarri e Ferrero per Verdi

21 presenze e soli tre gol, anche con uno scarso minutaggio: è questo il bottino dell'esterno lombardo, condizionato anche da diversi acciacchi fisici. In virtù del serio investimento fatto, il club partenopeo preferirebbe non vendere il giocatore, ma sarà pronto a farlo qualora arrivassero offerte interessanti. Walter Mazzari, l’ex allenatore azzurro attualmente al Torino, è pronto a rilanciarlo. Ma nelle ultime ore si è inserito anche il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, il quale ha rivelato che «Per Verdi ho offerto a De Laurentiis i soldi che ha pagato al Bologna ma lui chiede cifre insostenibili per un calciatore che ha giocato poco la scorsa stagione».