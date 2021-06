De Telegraaf - Schuurs vuole il Napoli, richiesta folle dell'Ajax: il club olandese non vuole cederlo

Calciomercato Napoli - Schuurs Napoli, arrivano aggiornamenti importanti sull'interesse del club azzurro per il giovane difensore dell'Ajax. Secondo il noto quotidiano olandese De Telegraaf , il Napoli è il club più intenzionato a chiudere l'acquisto di Schuurs e ha già preso contatti con gli agenti del giocatore e con l'Ajax.

Schuurs napoli

Calciomercato Napoli, Schuurs nel mirino: richiesta elevata

De Telegraaf parla del forte interesse del Napoli per Schuurs che intanto è stato blindato fino al 2025 dall'Ajax di recente. Inoltre, il club olandese ha fatto una richiesta folle al Napoli per la cessione del calciatore, nonostante Schuurs spinge per andare a Napoli, l'Ajax non vuole cederlo.