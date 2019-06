De Rossi-Napoli, De Maggio insiste: "C'è una tentazione, lascio ancora uno spiraglio aperto"

Calciomercato Napoli, Valter De Maggio, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24

De Rossi-Napoli, la convinzione di Valter De Maggio

"Manolas? Bisogna lasciar lavorare Giuntoli, De Laurentiis ed Ancelotti. Servirà qualche giorno ancora, il presidente ha deciso di pagare la clausola per il difensore della Roma. Ora sta scendendo in campo Giuntoli che deve parlare con raiola. Il colpo Manolas sarebbe eccezionale. Poi c'è una tentazione: lascio uno spiraglio aperto per De Rossi che piace anche al Bologna"

De Rossi al Napoli, il placet di Aurelio De Laurentiis