Gazzetta - De Paul pronto a tornare in Serie A: un club si è già mosso

Calciomercato Napoli - Arrivano novità di mercato in vista dell'estate, dove c'è l'argentino Rodrigo De Paul pronto a tornare in Serie A. Non è andata come prevista l'avventura all'Atletico Madrid e dopo solo un anno può fare ritorno in Italia.

Calciomercato: De Paul torna in Serie A

Rodrigo De Paul diventa l'occasione dell'Inter. L’argentino non è contento all’Atletico Madrid, come scrive l'edizione de La Gazzetta dello Sport, e tornerebbe volentieri in Italia. Il rapporto con il Cholo Simeone non è mai decollato e in casa Inter e la situazione dell'ex Udinese è nota. Già due settimane fa c'è stato un contatto con il ds nerazzurro Piero Ausilio.