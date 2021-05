De Paul al Napoli? Il Mattino: potrebbe diventare azzurro in estate! L'Udinese fissa il prezzo, De Laurentiis ha un canale con Pozzo

Calcio mercato Napoli le ultimissime oggi. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino sulle tracce di Rodrigo De Paul c'è anche la SSC Napoli. Secondo il quotidiano il club azzurro l'ha già da tempo ha messo nel mirino il fantasista che per duttilità gioca mezzala, sottopunta o anche attaccante esterno: insomma un jolly buono per tutte le situazioni e per tutti i moduli. Unisce forza fisica a precisione al tiro, il tutto condito da due piedi che parlano la lingua degli angeli.

De Paul-Napoli, la valutazione dell'Udinese argentino

Mercato Napoli, obiettivo De Paul Udinese

Portarlo a casa sarebbe un vero affare per chiunque, ed è per questo che il Napoli ci sta provando. Quella dei Pozzo è una bottega cara, nessuno va via dal Friuli a prezzo di saldo. Per iniziare la trattativa in questo caso serviranno non meno di 40 milioni di euro e il rischio «asta» è molto più che concreto. Secondo Il Mattino, però, De Laurentiis confida nel buon rapporto con la famiglia Pozzo. Sull’asse Udine-Napoli sono state messe in piedi tante trattative importanti: da Inler a Quagliarella, da Allan a Zielinski, finendo per Meret.

Il patron azzurro, quindi, spera di riuscire ad avere un canale privilegiato nella trattativa, esattamente come è stato in passato in occasione delle altre trattative andate a buon fine