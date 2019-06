De Laurentiis incontra alla Filmauro Vieira del Benfica! Proposta per Grimaldo, Mario Rui verso il Portogallo

Ultimissime calcio Napoli - Il Napoli lavora anche per la corsia difensiva di sinistra. Come riporta Tuttosport, bisognerà sfoltire la rosa, per recuperare le risorse necessarie ad operare sul mercato.

Calciomercato Napoli, summit Napoli-Benfica alla Filmauro

Intanto, giovedì scorso nella sede della Filmauro a Roma si è tenuto un incontro tra Aurelio De Laurentiis, l’ad Chiavelli, il ds Cristiano Giuntoli, Mendes e Luís Filipe Vieira, presidente del Benfica. Si è discusso sul mercato in generale, sulle ipotesi di addio al Benfica di Joao Felix e Grimaldo e dell’idea proposta dal Napoli di sostituire l’esterno mancino spagnolo con Mario Rui che pare sia sempre più vicino proprio al club portoghese.