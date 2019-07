De Laurentiis: "Lite con Ancelotti? C'è stata un'emorragia di sciocchezze in giro! Si parla dell'esigenza di top player, ma ci dimentichiamo di quelli che abbiamo. Sulla campagna abbonamenti..."

Ultimissime calciomercato Napoli - Non solo calciomercato, Aurelio De Laurentiis al Corriere dello Sport ha toccato anche altri argomenti.

Siete ancora in luna di miele con Ancelotti?

"Ne ho lette e sentite tante di recente, persino che tra di noi ci sia stata una lite furibonda. Ma io come posso fare per intervenire e frenare questa emorragia di sciocchezze?".



Dettagli... Ma intanto cosa gli regalerà in questi due mesi?

"Mi capita spesso di sentir parlare dell’esigenza di top player nel Napoli, come se non lo fossero quelli che abbiamo: i Koulibaly, gli Insigne, gli Allan per il quale abbiamo rifiutato settanta milioni, ma anche i Callejon, i Mertens, gli Zielinski, i Fabian Ruiz, che è stato un colpo sensazionale ma sul quale ci si sofferma sempre poco. E potrei citarli tutti quelli che ci sono, i Meret ad esempio, ma le ruberei spazio. O volendo potrei aggiungere quelli che abbiamo acquistato nel tempo: i Lavezzi, i Quagliarella, i Cavani, gli Higuain, i Reina... Ne vuole altri?".

Sarri alla Juventus...

"E’ un bel film di cui ancora non si conosce il copione. Verrà scritto in corsa".



Il nuovo San Paolo le piace?

"Mi piace. Anche se ha il limite di essere uno stadio poco funzionale per il calcio, perché la pista non esiste in nessun impianto in cui giochino i grandi club ed è mal sopportata anche dalla Roma e dalla Lazio. Poi ci sarà da lavorare all’interno e spero che ciò accada rispettando i tempi di realizzazione".



Inevitabile chiederle: rilancerà la campagna abbonamenti?

"La stiamo mettendo a punto e anzi siamo già avanti con il lavoro. Ma bisogna attendere che i responsabili delle Universiadi applichino i numeri sulle poltroncine, altrimenti non saremmo in condizione di presentare l’offerta ai nostri tifosi".