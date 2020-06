De Laurentiis-Gattuso, accordo triennale in vista? Dal mister sono arrivare due richieste di mercato

Ultime notizie Napoli - Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis dovrà incontrarsi, senza fretta, con l'allenatore azzurro Gennaro Gattuso e stabilire il da farsi sul futuro. Perché nel futuro del Napoli ci sarà ancora Ringhio, secondo l'edizione odierna di Tuttosport:

"Il club non farà valere entro il 10 giugno la penale da 500mila euro per la rescissione del contratto. Per Gattuso è in via di definizione un accordo triennale, sul quale andranno fatti ragionamenti non tanto di natura economica, ma sui criteri di crescita che il club ha intenzione di adottare sulla struttura e sulla squadra. L’unica grande richiesta del coach riguarda la punta centrale ed un esterno d’attacco che “veda” la porta in maniera quantitativamente superiore rispetto al Callejon degli ultimi tempi"