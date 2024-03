De Laurentiis ha deciso: ecco quanto costa Kvaratskhelia! CdM: "Inizia la trattativa di rinnovo"

"C'è una certezza da cui De Laurentiis vuole ripartire per il futuro: Kvicha Kvaratskhelia", scrive così l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno preannunciando l'inizio delle trattative per il rinnovo contrattuale dell'attaccante georgiano, in scadenza nel 2027 e con un ingaggio attuale di poco superiore a 1 milione di euro.

Rinnovo Kvaratskhelia

Per il rinnovo di Kvaratskhelia si muovono già i primi passi: secondo il Corriere del Mezzogiorno, a tal proposito sono un segnale la presenza del suo agente Mamuka Jugeli a Barcellona, e dell'intermediario Cristian Zaccardo a Reggio Emilia per Sassuolo-Napoli. "Segnali che raccontano i primi passi di una trattativa che entrerà nel vivo a fine stagione per volontà dell’entourage del talento georgiano".

Calciomercato Napoli. A complicare la trattativa di rinnovo, però, ci pensano le alcune big d'Europa, che si sono già mosse per capire i margini di un ipotetico affare: "De Laurentiis ha definito una valutazione monstre per allontanare le pretendenti: circa 150 milioni di euro. Non sarà facile incastrare le cifre, raggiungere un’intesa a metà strada tra le richieste che potrebbe fare l’entourage di Kvaratskhelia, forte delle sirene in giro per l’Europa, e la proposta del Napoli".