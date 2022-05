De Laurentiis a Capri tra domani e dopodomani: rinnovo Mertens in gran segreto?

Calciomercato Napoli, è ormai quasi giunto il momento della verità per Dries Mertens. L'attaccante belga del Napoli è in scadenza di contratto e come tutti sanno si attende di sapere se riuscirà a trovare un accordo con il presidente Aurelio De Laurentiis per un rinnovo che gli consenta di giocare in azzurro il prossimo anno. Con ogni probabilità, la distanza tra domanda e offerta non riguarda tanto l'ingaggio, quanto gli anni di contratto, che Mertens vorrebbe portare almeno a due.

Intanto, questi potrebbero essere giorni decisivi per il futuro di Ciro Mertens. Dopodomani, infatti, l'attaccante partirà in ritiro con la Nazionale di calcio del Belgio per disputare la UEFA Nations League che lo terrà impegnato fino a metà giugno. Lui nel frattempo è in vacanza ed ha lasciato Napoli insieme a sua moglie Kat e suo figlio Ciro Romeo subito dopo la partita contro lo Spezia nell'ultima di campionato.

Mertens a Capri

De Laurentiis a Capri per rinnovare con Mertens?

C'è un dettaglio che però lascia ben sperare sul suo futuro: l'edizione odierna del quotidiano La Repubblica, infatti, annuncia l'imminente presenza di Aurelio De Laurentiis a Capri tra domani e dopodomani. Il patron della SSC Napoli sarà sull'isola nelle prossime 48 ore e - scrive Repubblica - "chissà se nella sua agenda ci sarà spazio per una mossa a sorpresa, magari già preparata in segreto e con discrezione nei giorni scorsi".

Mertens tra due giorni partirà in Nazionale e allora la telenovela del rinnovo rischia di prolungarsi troppo oltre: ecco perché ADL potrebbe decidere di giocare d'anticipo e stringere i tempi sul rinnovo nei prossimi due giorni.