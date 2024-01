DAZN - Giuntoli ha provato a strappare Samardzic al Napoli ma oggi si può chiudere: contatto ADL-Pozzo dopo il ko di Torino

Calciomercato Napoli - Orazio Accomando, giornalista esperto di mercato, ha parlato a DAZN dell'affare Samardzic-Napoli:

"Samardzic-Napoli, le parti si stanno avvicinando: la trattativa non è condotta dai dirigenti ma in prima persona da De Laurentiis e Pozzo. I due presidenti stanno lavorando per il passaggio dall'Udinese al Napoli. Ci ha provato anche la Juventus, con Giuntoli, nelle ultime ore perché piace tanto al DS ex Napoli, ma sempre nelle ultime ore e dopo la sconfitta a Torino degli azzurri, c'è stato un nuovo contatto tra De Laurentiis e Pozzo per chiudere: oggi giorno importante per chiudere".