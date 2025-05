David-Napoli, Sky annuncia: trattativa laboriosa dopo l'arrivo degli agenti, nodo clausola

Calciomercato Napoli - Non solo la trattativa per Kevin De Bruyne, patron De Laurentiis lavora anche ad altre piste per rinforzare la rosa del Napoli di Conte in vista della prossima stagione. Uno degli obiettivi per l'attacco è Jonathan David, centravanti canadese in scadenza con il Lille.

David-Napoli gli aggiornamenti

Importanti aggiornamenti sulla trattativa David-Napoli arrivano da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport:

"Il Napoli guarda al futuro e in soprattutto al reparto offensivo. L’avanzare degli anni di Romelu Lukaku e il futuro ancora incerto di Victor Osimhen hanno spinto il club di De Laurentiis a guardarsi intorno e, in particolare, alla Ligue 1. Gli agenti dell’attaccante del Lille Jonathan David sono stati in città nei giorni scorsi. La trattativa, a differenza di quella legata a Kevin De Bruyne, è più laboriosa e presumibilmente richiederà più tempo. Diversi nodi a rallentare le operazioni, uno dei quali relativo alla clausola rescissoria richiesta. Questi giorni non sono ancora stati decisivi per chiudere la trattativa ma per capire meglio le richieste dell’entourage del canadese. L’obiettivo, quindi, è di trovare più avanti un punto d’intesa".