Damiani: "Moueffek? Ne parlano bene, può fare l'alternativa a Di Lorenzo. Galtier? Non so se gli convenga passare da Lille al Napoli"

Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto Oscar Damiani, agente.

"Napoli? Io l'ho sempre difeso. Moueffek? Lo conosco poco, escono sempre ottimi calciatori dal Saint-Etienne perché ha un settore giovanile molto interessante. Ne parlano molto bene e sembra di ottime prospettive. Però il club è bottega cara, chiederanno sicuramente sopra i 10 milioni di euro. Alternativa a Di Lorenzo per la prossima stagione? Perché no. Ripeto: non lo conosco benissimo, quindi non voglio dare giudizi affrettati ma chi lo conosce bene ne parla bene. Galtier? Ha un contratto importante e sta in una società importante che farà la Champions League e potrebbe vincere la Ligue 1. Non so se passare dal Lille al Napoli gli convenga. Credo sia più facile un discorso con Juric, che a Verona sta facendo bene. Gattuso? Secondo me ha fatto molto bene e può ancora migliorare e crescere. Il Napoli ha avuto molti problemi e infortuni, finire le stagione in Champions League sarebbe un ottimo risultato. Io non cambiereri, poi la società farà le sue scelte. Rino è uno caratteriale, magari se De Laurentiis gli chiede di rinnovare lui ringrazia e va via".