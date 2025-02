Dalla Turchia - Osservatori del Napoli a guardare il Galatasaray: Yilmaz nel mirino, fissato il prezzo

Calciomercato Napoli - Il quotidiano turco Sabah svela oggi che la sfida d'andata dei play-off di Europa League tra Galatasaray e AZ Alkmaar, in programma oggi alle 21, sarà la possibilità per guardare più da vicino Baris Alper Yilmaz, attaccante turco ora in forze nella formazione giallorossa. Secondo i turchi, infatti,

"Alcuni funzionari di Lazio e Napoli saranno presenti in tribuna in occasione della gara che si giocherà appunto all'AFAS Stadion di Alkmaar. Ammesso che una delle due squadre (o entrambe) sia pronta a tentare l'offerta nella prossima sessione di mercato, si parlerebbe di un trasferimento di almeno 30 milioni di euro, cifra richiesta dal Galatasaray per lasciar partire il suo attaccante classe 2000".