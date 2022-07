Dalla Turchia - Kim Min-Jae non si allena, il Fenerbahce già oggi può cederlo! C'è il Napoli?

Il centrale sudcoreano del Fenerbahce Kim Min-Jae è entrato ancora una volta nel radar del Napoli. Come raccontano i colleghi turchi di Sabah, il calciatore potrebbe trasferirsi a breve e non giocare più nella Spor Toto Super League. Direzione Napoli?

Kim Min-Jae non si allena

Il 25enne Kim-Min Jae, accostato a club come Napoli e Rennes, non ha presenziato all'allenamento di ieri del Fenerbahce. Secondo Sabah, è stato riferito che il trasferimento del centrale sudcoreano potrebbe essere annunciato già nella giornata di oggi. Proprio il trasferimento sarebbe il motivo per cui il difensori non avrebbe preso parte alla seduta di allenamento. Kim è stato acquistato dalla squadra cinese del Beijing Guoan all'inizio della stagione 2021-22 per una cifra di trasferimento di 3 milioni di euro.

