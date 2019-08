Dalla Turchia - Il Fenerbahce si muove per James Rodriguez, ferma la posizione del Real: servono 50 milioni

Calciomercato Napoli - Ogni giorno si aggiungono nuovi capitoli e nuove puntate alla telenovela James Rodriguez che sta animando il mercato su scala internazionale. Il colombiano, infatti, sembrava essere promesso sposo del Napoli, almeno prima dell'inserimento dell'Atletico Madrid. I colchoneros in poco tempo avevano bruciato la concorrenza degli azzurri ed erano davvero ad un passo da definire l'approdo del "Bandido", nei colchoneros. A far saltare tutto è stato Florentino Perez, che dopo l'infortunio di Asensio ed il 7-3 patito nel derby amichevole proprio per mano della banda di Simeone ha preferito non rinforzare una diretta concorrente. Adesso per il colombiano si aggiunge una nuova pretendente.

James Rodriguez

Secondo quanto riportato da TRTSpor, nota emittente televisiva turca, il Fenerbahce avrebbe chiesto informazioni ai galacticos per l'ex Monaco. La risposta, però, da parte dei blancos è stata chiara: il giocatore resta a Madrid a meno di un'offerta che si aggira intorno ai 50 milioni di euro. La società turca ne ha approfittato anche per chiedere informazioni a proposito di Lucas Silva, che invece è destinato a salutare la corte di Zidane.