Olè - Tagliafico-Napoli, si allarga la concorrenza: oltre al Marsiglia c'è anche il Barcellona

Calciomercato Napoli, ultime notizie. Il nome di Nicolás Tagliafico ha cominciato a risuonare forte in questo mercato a causa dell'interesse di vari club, tra cui il Barcellona secondo Olè. Tagliafico è accostato anche al Napoli ma non solo.

Spagna, Italia o Francia? Uno di quei tre paesi europei potrebbe essere la destinazione dell'esterno argentino Nicolás Tagliafico, che è un'opzione per rinforzare Barcellona, Napoli o Marsiglia. L'ex Independiente e Banfield vorrebbe lasciare l'Ajax per giocare di più, e in campionati più competitivi. Il giocatore della nazionale argentina, che scade il suo contratto nel 2023, ha meno minuti del solito nella squadra olandese e gradirebbe un salto in un campionato europeo più importante. E uno dei club principali in corsa per ingaggiare l'argentino è niente di più e niente di meno del Barcellona, che cercherebbe un rinforzo sulla fascia sinistra da alternare a Jordi Alba. Il Barcellona, oltre a Tagliafico, ha altre opzioni: Alex Telles del Manchester United, Alex Sandro della Juventus, Alfonso Pedraza del Villarreal e Raphael Guerreiro del Borussia Dortmund sarebbero altri presi di mira per quella posizione. La soluzione per il suo trasferimento potrebbe essere in prestito al Napoli, club che ha un interesse fermo, per un anno e con opzione di riscatto. D'altra parte, lo cercherebbe in prestito anche il Marsiglia di Jorge Sampaoli, mentre l'Ajax vorrebbe negoziare una cessione per 7 milioni di euro.