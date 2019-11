Dalla Spagna - Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus a fine stagione

MADRID (Spagna) - “Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione se non dovesse riuscire a vincere la Champions League". Sono le clamorose parole di Eduardo Inda, direttore di OKDiario ed uno dei primi ad anticipare il cosiddetto "acquisto del secolo" dell'estate 2018, rilasciate al Chiringuito. "Il club bianconero oltretutto vorrebbe portare a Torino Paul Pogba e Kylian Mbappé e, per ragioni finanziarie, dovrebbe appunto vendere CR7”, prosegue il giornalista spagnolo, prospettando una staffetta tra top player a Vinovo.

Pogba e il colpo alla Ronaldo

Le voci sul "Pogback", desideroso di lasciare per la seconda volta in carriera il Manchester United, oltre che sullo sbarco nel capoluogo piemontese dell'astro nascente del Psg e del calcio mondiale, rafforzate dalle dichiarazioni di Andrea Agnelli in tempi non sospetti ("Presto un nuovo acquisto in stile CR7, ma più giovane"), si susseguono a 360 gradi in giro per l'Europa. Si prospetta un'estate bollente?