Dalla Spagna - Non solo il Siviglia su Callejon, spunta l'interesse del Valencia

Notizie calcio Napoli - Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di "Plaza deportiva", ci sarebbero alcuni cluba iberici interessati a Jose Callejon, attaccante del Napoli con il contratto in scadenza e lontano dal rinnovo.

Il giocatore non trova margini per il prolungamento in azzurro e alcuni club stanno monitorando la sua situazione per ingaggiarlo a parametro zero.

Callejon sarebbe nel mirino del Siviglia da qualche settimana, ma nelle ultime ore, sarebbe spuntato anche il gradimento del Valencia.