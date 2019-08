Dalla Spagna - il Real Madrid pensa a Reina se Keylor Navas andasse al PSG

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo 'AS', il Real Madrid starebbe pensando a Pepe Reina per sostituire Keylor Navas se quest'ultimo dovesse passare al PSG come contropartita tecnica per arrivare a Neymar.

Il club spagnoo è convinto che il Milan non porrà molti ostacoli all'affare visto che Reina non è titolare e non lo sarà visto che Donnarumma non andrà a Parigi come paventato in questo periodo.

Pepe Reina con la maglia del Milan

A favore del suo arrivo a Madrid, ci arebbe la vecchia guarda merengues con cui il portiere, ex Napoli, ha condiviso lo spogliatoio per molti anni in Nazionale e con cui ha vinto due Europei ed un Mondiale. Remerebbe contro al suo acquisto, invece, il fatto che sia cresciuto nelle giovanili del Barcellona.

L'ex estremo difensore azzurro non è l'unico profilo che sta sondando il Real che non risulta nemmeno sicuro del fatto che Keylor Navas lasci il club