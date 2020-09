Dalla Spagna - Cavani si offre al Barcellona, più di un contatto nell'ultima settimana

Calciomercato - Edinson Cavani si autocandida a diventare il prossimo centravanti del Barcellona. Secondo "Sport", il 33enne attaccante uruguaiano, ex Napoli, avrebbe chiamato due volte la squadra catalana solo nel corso dell'ultima settimana per proporsi.

E' noto che il Barca sia alla ricerca di un attaccante vista la probabile uscita di Luis Suarez, su cui c'e' anche la Juventus. Sembra che Cavani non sia mai stato una priorità, ma viste le difficoltà economiche per arrivare all'interista Lautaro ecco che la soluzione-tampone potrebbe proprio essere Cavani.

Un contratto a breve scadenza, due anni, sarebbe fattibile e risolverebbe diversi problemi: minore esborso economico per il Barcellona che non dovrebbe pagare alcun cartellino (Cavani è svincolato) e si ritroverebbe in casa un centravanti più che affidabile. In più lo stipendio sarebbe inferiore a quello percepito adesso dal connazionale Suarez. Tutto questo in attesa di portare Lautaro al Camp Nou, magari l'anno prossimo.