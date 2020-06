Dalla Francia - Retroscena Ghoulam, l'agente Mendes lo offre al PSG: spunta la richiesta del Napoli

Ultime calciomercato Napoli. Faouzi Ghoulam, terzino del Napoli, è uno dei profili che potrebbero lasciare la maglia azzurra al termine della stagione. Nonostante la lunga inattività, il terzino algerino ha ancora discreto mercato ed in estate potrebbero essere diversi i club a bussare alla porta del Napoli.

Secondo quanto riportato da Le10sport, il suo agente Jorge Mendes sarebbe già a lavoro per trovare la giusta collocazione: il potente procuratore portoghese ha offerto il giocatore al PSG. I parigini riflettono non volendo spendere troppo per quel ruolo, ed i 15 milioni richiesti dal Napoli potrebbero essere un giusto compromesso.