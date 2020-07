Dalla Francia - Osimhen s'è affidato a D'Avila perchè non ha gradito il modo d'agire del vecchio agente! Sei motivi dietro i rallentamenti col Napoli, c'entra anche il Liverpool

Calciomercato Napoli - Il trasferimento dell’attaccante nigeriano Victor Osimhen dal Lille al Napoli sembra essere più vicino che mai, ma tanti fattori hanno rallentato la trattativa. Ci sono almeno sei motivi, secondo il quotidiano francese La Voix du Nord - vicino alle vicende di casa Lille - che hanno fatto sì che l’affare incontrasse più di un ostacolo.

Il cambio d’agente

La scorsa settimana Victor Osimhen ha formalmente cambiato agente, lasciando Jean-Gérard Benoit Czajka - che lo seguiva da quando aveva 14 anni. Secondo La Voix du Nord, il divorzio è arrivato perchè Osimhen non avrebbe gradito le modalità con cui Czajka avrebbe condotto le negoziazioni con il Napoli. Il cambio d’agente, come già anticipato da CalcioNapoli24, sarebbe stato consigliato dal presidente del Lille Gérard Lopez: il nuovo procuratore William D’Avila gestisce diversi calciatori nigeriani in Ligue 1 (Kalu del Bordeaux, Onyekuru del Monaco, Simon del Nantes, Outtara del Lille), e dopo il cambio tutte le discussioni contrattuali con il Napoli sono dovute ripartire virtualmente da zero.

La volontà del Napoli

Il Napoli deve fare spazio nel reparto offensivo per Victor Osimhen: l’indiziato a fare posto al nigeriano è Arkadiusz Milik, in scadenza di contratto nel 2021 e senza rinnovo.

La necessità del posto da extracomunitario

Il Napoli come le altre squadre italiane ha limitati posti per tesserare giocatori dai passaporti extracomunitari, ed uno dei motivi per cui non è stata chiusa subito la trattativa Osimhen risiede nel fatto che avrebbe precluso ulteriori mosse: un posto potrebbe essere liberato dalla cessione all’estero, a titolo definitivo, di uno tra Leandrinho, Hirving Lozano oppure Kalidou Koulibaly.

La perdita del padre

Uno dei motivi che ha rallentato l’affare è molto triste: lo scorso mese Victor Osimhen è rimasto orfano di padre, ed il calciatore è volato in Nigeria per il funerale. Per una settimana, a quel punto, la trattativa è rimasta in stand-by.

I costi dell’affare

Se da una parte il presidente del Lille Gérard Lopez rimane convinto di poter ottenere 81 milioni di euro dal trasferimento di Osimhen, le cifre sono diverse e si aggirano attorno a quota 60. Contratto quinquennale tra i 4 ed i 5 milioni lordi per Osimhen, ma ci sono dettagli da definire con D’Avila: questioni relative ai diritti di immagine e alle commissioni tra vecchi e nuovi agenti.

L’interesse delle altre squadre

Il Napoli è in trattativa con Victor Osimhen da un po’ di tempo, ma il rallentamento della trattativa ha fatto sì che l’interesse di tanti club venisse alla luce: Inter, Liverpool e Manchester United si sono fatti vivi, a turno, con il calciatore.