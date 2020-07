CN24 - Osimhen cambia agente, dietro la mossa del nigeriano c'è il presidente del Lille! Trapela ottimismo da ambienti vicini al giocatore

Notizie Calcio Napoli - Il discorso tra il Napoli ed il Lille è già incardinato, c’è un accordo di massima sul trasferimento di Victor Osimhen ma non c’è ancora un valore certo ed effettivo per quanto riguarda il cartellino del calciatore, come risulta a CalcioNapoli24: si registra, tuttavia, una certa sicurezza, sulla buona riuscita della trattativa, da parte di chi è vicino al calciatore nigeriano classe 1998.

Osimhen cambia agente, il retroscena

Anticipato ieri dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis il cambio d’agente, c’è un dettaglio in più: ci sono stati degli screzi con la sua vecchia agenzia, tanto da arrivare ad un litigio con il calciatore, ma per chiudere l’affare con il Napoli lo stesso Osimhen - secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24 - si è affidato ad un nuovo agente con la regia dello stesso presidente del Lille Gerard Lopez. Nelle prossime ore potrebbero esserci ulteriori aggiornamenti.