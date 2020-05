Dalla Francia - Il Napoli cerca il doppio colpo dal Lille: presentata un'offerta per Osimhen, Gabriel può essere l'erede di Koulibaly

Ultime notizie mercato Napoli - Il Napoli sembra fare sul serio per Victor Osimhen, talento in forza al Lille e che piace a tante squadre anche in Premier League. Gli ottimi rapporti con il club francese potrebbero agevolare questa operazione ma c'è da registrare una notizia riportata dalla stampa transalpina davvero notevole. Stando a quanto raccolto da "Le10sport", infatti, l'intenzione della dirigenza partenopea sarebbe quella di centrare un doppio colpo dal Lille: non solo Victor Osimhen, per il quale sarebbe già stata fatta una prima offerta, ma anche il difensore centrale Gabriel Magalhães. Koulibaly, infatti, pare destinato a salutare Napoli questa estate ed il suo erede potrebbe essere proprio il brasiliano. Anche il Chelsea sta valutando questo doppio colpo e c'è da dire che per il difensore gli azzurri non hanno ancora presentato delle offerte ufficiali.

Gabriel Lille nel mirino del Napoli