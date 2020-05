Ultime calciomercato Napoli. Jeremie Boga è uno degli obiettivi del Napoli in vista della prossima sessione estiva: l'esterno offensivo del Sassuolo ha stupito tutti nell'ultima stagione, diventando l'oggetto del desiderio di diverse squadre. Come riportano i media francesi, si sarebbe defilato il Chelsea (che vanta un diritto di recompra), lasciando spazio a Napoli e Inter: nelle ultime ore, invece, sarebbe emersa anche la pista Rennes per l'ivoriano classe '97.