Dalla Colombia - La Juve tenta Ospina, proposta superiore a quella della Lazio: i dettagli

Calciomercato Napoli - La Juventus tenta David Ospina. A riportare la notizia è il sito colombiano El Futbolero che spiega dettagliatamente la situazione del portiere attualmente del Napoli.

Secondo i colleghi colombiani, Ospina lascerà certamente Napoli. La Lazio è stata la prima squadra a muovere i passi per il portiere ma - come si legge su El Futbolero - i bianconeri avrebbero superato i biancocelesti offrendo al calciatore la titolarità, un progetto tecnico più di valore ed ovviamente più soldi. Ora la palla passa ad Ospina che non ha chiuso la porta al Napoli. Anzi, le trattative per il rinnovo sono in corso.