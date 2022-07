Kalidou Koulibaly, in attesa di arrivare in ritiro a Dimaro e incontrare nei prossimi giorni il presidente Aurelio De Laurentiis, lasica tutti i tifosi del Napoli con il fiato sospeso.

Kalidou Koulibaly

Il Chelsea fa sul serio per Koulibaly

Secondo quanto riferisce The Guardian, il Chelsea fa sul serio ed è disposto ad arrivare ad offrire 34milioni di sterline, circa 40 milioni di euro, per il 31enne noto come "The Wall". Questo è il tipo di difensore che piace al Chelsea.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli