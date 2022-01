Dall'Argentina - Julian Alvarez-Manchester City: tutti i numeri dell'affare

Julian Alvarez, attaccante argentino del River Plate che piace tanto al Napoli, è ormai promesso sposo del Manchester City.

Al River andranno 21.411.500 mln di euro dai quali sono già sottratti il 25,95% delle tasse il cui 15% spetta al calciatore.

Le cifre dell'affare

Al club argentino, quindi arriveranno 17 mln di cui un milione andrà all' Atalaya de Cordoba, club in cui è cresciuto il giocatore prima di passare al River e a cui è restato il 15% della futura rivendita fino al massimo di un milione.

Alvarez resterà in prestito al River Plate fino alla fine dell'anno. Nel caso in cui la squadra di Gallardo dovesse essere eliminata nel match di ritorno degli ottavi di finale della Copa Libertadores, il prossimo 6 di luglio, allora 'attaccante partirà per l'Inghilterra.

Tutto ciò potrebbe accadere prima solo se il Manchester City utilizzerà una clausola accessoria pagando una penale di 1,5 mln di euro per avere subito il giocatore.

Lo riportano i colleghi argentini di Olè.