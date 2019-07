Dal Belgio spunta un nuovo nome: Napoli su Onyekuru dell'Everton, prima offerta da 16mln per il nigeriano

Henry Onyekuru, attaccante nigeriano del Galatasaray in prestito dall'Everton

Calciomercato - Il Napoli punta un attaccante sul mercato in entrata, e sotto la lente di ingrandimento del direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli e dei suoi collaboratori finiscono gran parte dei campionati europei, anche quelli fuori dalla Big 5 (Italia, Inghilterra, Germania, Francia e Spagna).

Onyekuru, nuova pista per l’attacco Napoli?

Secondo quanto raccontato dai colleghi belgi di Le Soir, ci sarebbe un nuovo nome da aggiungere alla lista dei possibili acquisti del Napoli: Henry Onyekuru, attaccante esterno nigeriano 22enne di proprietà dell’Everton e nella scorsa stagione in prestito al Galatasaray in Turchia (16 gol in 44 partite).

I colleghi di Le Soir non si fermano all’interessamento: ci sarebbe stata anche una offerta di 16 milioni di euro da parte del Napoli per assicurarsi Onyekuru, il cui trasferimento gioverebbe anche alle casse dell’Eupen, piccola società belga in cui il calciatore è cresciuto.