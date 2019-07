Daily Mail - Entro lunedì l'Arsenal vuole chiudere per Pépé, rifiutata la proposta del Napoli: maxi commissione per l'entourage e pagamento dilazionato

Ultime calciomercato Napoli - Nicolas Pépé è sempre più vicino a diventare un giocatore dell'Arsenal nonostante un accordo sancito da Lille e Napoli per circa 80 milioni (comprensivo del cartellino di Ounas). La società inglese ha infatti pesantemente accelerato per il 24enne ivoriano, mettendo sul piatto una mega commissione per gli agenti del vice capocannoniere della Ligue 1 (si vocifera superiore addirittura tra i 10-12 mln di euro, ndr)

Napoli-Pépé, l'Arsenal mette la freccia

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, i Gunners sono ormai ad un passo dall'annunciare Pépé: gli agenti del calciatore hanno infatti declinato l'offerta del Napoli dopo il summit a Dimaro di giovedì, giudicandola poco vantaggiosa. Al Lille andranno circa 80 milioni di euro pagabili in cinque tranches per far fronte alla limitata liquidità degli inglesi in questa finestra di mercato: a fare la differenza, tuttavia, saranno le commissioni decisamente più alte che saranno girate all'entourage del ragazzo.