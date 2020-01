Da Vigo - Lobotka al Napoli, l'accordo con il Celta entro fine settimana! Decisivo l'ultimo rilancio di ADL

Calciomercato Napoli - Sono ore sempre più importanti per il futuro di Stanislav Lobotka al Napoli. La negoziazione per il trasferimento del centrocampista slovacco a Napoli ha registrato progressi significativi nelle ultime ore dopo che il club di Aurelio de Laurentiis ha notevolmente aumentato l'offerta per acquisire il giocatore. Come riportato dal portale Farodevigo, il Napoli è vicino ai 25 milioni che il Celta ha chiesto e l'accordo potrebbe essere sigillato nelle prossime ore.

Lobotka-Napoli, ultime notizie