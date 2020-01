Da Verona - Kumbulla vuole trasferirsi all'Inter, deciderà con calma la sua prossima destinazione

Ultimissime calcio Napoli -Simone Antonini, giornalista de L'Arena, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Kumbulla vuole valutare le diverse opzioni per lui, vorrebbe decidere con calma la sua prossima destinazione. La Juventus aveva pensato di prenderlo prima del suo arrivo a Verona per girarlo all under 23. Verona e Napoli sono vicine, ma il giocatore sembra più propenso a trasferirsi all'Inter".

"Il Napoli è in vantaggio, ma la Fiorentina continua a strizzare l'occhio al calciatore. Ci potrebbero essere anche altri club che invogliano il centrocampista ad aspettare".