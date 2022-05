Da Verona - Barak-Napoli: un altro club esce allo scoperto per strapparlo a Giuntoli

Barak nel mirino del Napoli. Non è un mistero che il centrocampista della Repubblica ceca sia tra gli obiettivi più caldi di Cristiano Giuntoli in vista della prossima stagione quando gli azzurri potrebbero salutare lo spagnolo Fabian Ruiz che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2023. Come si legge su "L'Arena" su Barak ci sarebbe anche un'altra squadra italiana.

Come si legge su "L'Arena" l'altra squadra interessata a Barak sarebbe l'Atalanta che è alla ricerca di un calciatore in grado di giocare sia da centrocampista ma anche da trequartista d'inserimento. Il profilo del giocatore dell'Hellas piace davvero molto agli orobici. Maurizio Setti, patron del Verona, ha fissato il prezzo sui 25-30 milioni.