Da Udine - Napoli su Deulofeu e non solo: occhi anche Becao e Pafundi, i dettagli

Il Napoli guarda con interesse in casa Udinese. Come riporta TuttoUdinese:

"È interessante constatare come moltissimi affari dovrebbero vedere coinvolte Napoli e Udinese stessa. Per esempio, la società partenopea ha già sondato il terreno per Pafundi. Il giocatore piace a diversi club e pare che gli Azzurri abbiano già chiesto informazioni sul talentino. In particolare, piace molto al tecnico Spalletti e nella trattativa potrebbe rientrare il centrocampista Gianluca Gaetano, apprezzato da Sottil. Gaetano è stato, insieme a Fagioli, forse il giocatore più rappresentativo della scalata della Cremonese dalla B alla A: per lui 7 gol e 5 assist portati a segno.

È interessante anche notare come tutte le trattative ruotino attorno a Deulofeu. È proprio l’attaccante bianconero ad essere pronto ad una nuova avventura, sotto le sponde del Vesuvio. Oltre ai giocatori sopracitati, tiene anche banco la situazione di giocatori come Rodrigo Becao. Il talento che si è reso protagonista di una stagione ottima, ha attirato tante attenzioni su di sé e tra queste c’è proprio quella del Napoli. Non sarebbe da escludere che sia Becao che Deulofeu potessero essere acquistato insieme dal Napoli, come un pacchetto unico".