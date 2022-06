Da Udine - Deulofeu vuole solo il Napoli: De Laurentiis non più tanto convinto, il motivo

Calciomercato Napoli - Possibile trasferimento di Gerard Deulofeu al Napoli per arricchire il reparto offensivo della rosa allenata da Luciano Spalletti. L'affare però sembra più lontano alla chiusura.

Calciomercato: Napoli Deulofeu, le ultime da Udine

Da Udine sono sicuri, Deulofeu vuole solo il Napoli, si è esposto in prima persona e più di lui lo ha fatto il suo agente. Il Napoli però non sembra poi così convinto, tra Spalletti che dice e ritratta, De Laurentiis che di fatto non è ancora sceso in campo, e diverse altre questioni da chiarire, come ad esempio l'inaspettato dietrofront di Mertens. Secondo quanto riportato da Udineseblog, l'idea dell'inserimento di Zerbin, smentita dallo stesso agente del giocatore, non è poi nemmeno mai passata per la testa alla società friulana. I club spagnoli restano interessati.