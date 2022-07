Da Udine: "Deulofeu-Napoli, trattativa quasi saltata! I motivi del triste epilogo"

Calciomercato Napoli - Colpo di scena sull’asse Napoli-Deulofeu: sembra infatti quasi saltata la trattativa che a un certo punto sembrava anche certa. A riferirlo sono direttamente i colleghi di TuttoUdinese.

Secondo quanto si apprende, la negoziazione è arenata poiché il Napoli non è intenzionato ad accontentare le richieste friulane e ora il giocatore potrebbe volare in Spagna in alternativa. Ecco quanto si legge nel dettaglio:

I partenopei non sono disposti a investire i 18 milioni richiesti. Svariati i tentativi andati a vuoto. Prima il tentativo di inserire una contropartita tecnica, ma Zerbin non è sul mercato e Gaetano sembra seguire la stessa logica (attualmente sembra poter partire solo in prestito secco), poi il rilancio a 16 milioni più bonus, ma già i 18 per i Pozzo rappresentano uno sconto rispetto alla richiesta iniziale.

Il Napoli inoltre è ora concentrato sulla sostituzione di Koulibaly e sull'acquisizione di Simeone dall'Hellas Verona come vice Osimhen. La trattativa per Deulofeu non è da considerarsi saltata, ma poco ci manca.