Da Udine - Altro che Napoli, ecco il club dove vorrebbe giocare Deulofeu

Calciomercato Napoli - Non arrivano segnali positivi da Udine per quanto riguarda Gerard Deulofeu. Come si legge sul portale Udineseblog, il calciatore gradirebbe andare al Milan.

Ecco cosa scrive Udineseblog:

"Mentre il Napoli, maggior candidato all’ingaggio di Gerard Deulofeu sembra opportunisticamente defilarsi per ridurne le pretese, il talentuoso catalano non esime impegno in questa fase di preparazione in attesa della partenza per Lienz. Il catalano ambisce legittimamente a palcoscenici più eclatanti, ma nulla toglie che una partenza in bianconero capace di esaltarne il proprio ingente potenziale, non apra porte anche più brillanti di quelle partenopee.

Non é un mistero che la società preferita dal giocatore rimane il Milan, società nella quale ha militato per una stagione e che, guarda caso, potrebbe incontrare alla prima di torneo qualora la casacca indossata fosse ancora quella bianconera. Di certo a San Siro le motivazioni per il 28.enne di Riudarenes non mancherebbero davvero".