Da Torino - Primo colpo per Sarri, la Juve ha chiuso per Rabiot! Si prova anche al ritorno di Pogba

Adrien Rabiot non è mai stato così vicino alla Juve. Anche la mamma-agente Veronique ha detto sì all’offerta bianconera e dopo essersi sfiorati tante volte, alla Continassa sentono che questa è finalmente la volta buona per abbracciare il centrocampista del Psg, pronto a trasferirsi a Torino a parametro zero. Mesi fa Fabio Paratici si era fermato di fronte alle offerte del Real Madrid e soprattutto del Barcellona che aveva un accordo, poi sfumato, con il francese. Le cifre, inoltre, erano lontane dai parametri Juve: Rabiot chiedeva 10 milioni a stagione più un una lauta commissione.

Come riporta il Corriere di Torino, a inizio settimana, intermediari hanno nuovamente offerto il calciatore al club bianconero che, come confermato dallo stesso Paratici, ha fatto la sua mossa. Contratto di cinque anni da circa 6,5 milioni di euro a stagione più bonus (oltre alle commissioni per la mamma manager).

Ieri, dopo la conferenza stampa di presentazione e la visita allo Stadium e al J-Museum, Maurizio Sarri ha ricevuto gli ultimi aggiornamenti direttamente dal capo dell’area tecnica. Il centrocampo era uno dei punti deboli della Juve di Allegri e gli sforzi della società bianconera si concentreranno soprattutto lì, anche perché l’arrivo di Rabiot non esclude il potenziale ritorno di Paul Pogba, il vero grande sogno dell’estate juventina. In queste ore stanno andando avanti i contatti tra il club e l’agente del calciatore, Mino Raiola, che ha «acquistato» dalla Juve l’ex capo dell’ufficio stampa Enrica Tarchi, che ha visto crescere Paul alla Juve e con il quale ha un ottimo rapporto. Pogba accetterebbe anche di tornare a Torino con lo stesso stipendio che percepisce a Manchester (circa 12 milioni di euro netti a stagione) ma il problema resta convincere il club inglese che non ne vuol sapere di lasciar partire il calciatore.