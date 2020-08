Da Roma - La Roma aspetta Milik, il polacco tentenna e minaccia il Napoli di andar via a zero

Ultimissime mercato Napoli - Titola così in prima pagina, nel ritaglio in alto, "Il Messaggero": "La Roma aspetta solo il sì di Milik. Perez ha il virus: resta in Spagna". Nel pezzo la questione viene approfondita e si sottolinea come il calciatore non sia convinto della destinazione giallorossa dal momento che continua a volere la Juventus. Per questo motivo starebbe "minacciando" il Napoli di aspettare la naturale scadenza del suo contratto, prevista per il 2021, per liberarsi così a parametro zero.

Arek Milik Roma