Da Roma - De Rossi chiama Di Lorenzo: il terzino del Napoli nel mirino dei giallorossi

Calciomercato SSC Napoli - Il capitano Giovanni Di Lorenzo potrebbe lasciare e il Napoli pare non abbia provato a convincerlo, intanto da Roma fanno sapere che c'è l'interesse di De Rossi e del club giallorosso.

A scriverlo è oggi Il Messaggero, secondo cui la Roma cerca un terzino destro di qualità e in cima alla lista fra i nomi c'è Giovanni Di Lorenzo

"Da circa un mese ha palesato malumori chiedendo al Napoli di essere ceduto. […] Ha trovato la comprensione degli azzurri che non hanno messo ostacoli, né provato a convincerlo a rimanere, ma il costo del cartellino si aggira intorno ai 20 milioni. Inoltre, guadagna circa 3 milioni di stipendio a stagione. Il profilo per la Roma è quello giusto, ma ci sarà da capire se i giallorossi saranno pronti a un investimento ingente sulla fascia destra bruciando parte del budget per l’intero mercato. Sul di lui ci sarebbero anche Inter, Atletico Madrid e Juventus. Di Lorenzo piace moltissimo a De Rossi. I due hanno lavorato assieme durante Euro 2021 e Daniele lo ha anche recentemente chiamato per informarsi sulla sua situazione".