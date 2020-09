Da Roma: "Affare Milik, ADL pronto a inserire una nuova contropartita tecnica per un maxi affare"

Calciomercato Napoli - Arkadiusz Milik in giallorosso, arrivano importanti novità dalla Capitale. Il Corriere di Roma conferma infatti la possibilità di un maxi scambio sul doppio asse per inquadrare l'affare nel miglior modo possibile per tutti:

Calciomercato Napoli, maxi scambio con la Roma per Milik?

Ecco quanto si legge direttamente dal giornale: