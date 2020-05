Ultime notizie mercato Napoli - Il futuro di Arek Milik è molto incerto. Il suo contratto con il Napoli, infatti, scadrà nel 2021 ed al momento per il rinnovo è tutto fermo. Proprio per questo motivo è preventivabile quanto meno un suo addio la prossima estate. A tal proposito, stando a quanto riportato da Calciomercato.com, il club azzurro, per farlo partire, chiede circa 50 milioni di euro e sulle sue tracce, allo stato attuale delle cose, ci sono Juve, il Tottenham e il Chelsea.

