Da Firenze - Veretout-Napoli, alla fine l'affare si farà! Cinque club su Jordan, anche il PSG ha sondato il terreno

Il nuovo presidente della Fiorentina Rocco Commisso deve sistemare diverse questioni, la prima riguarda il centrocampista francese Jordan Veretout che piace molto al Napoli:

“Il centrocampista ha deciso di andare via e la Fiorentina cercherà di monetizzare la sua cessione. Il Napoli finora ha fatto i passi più importanti. Giuntoli e Corvino hanno portato avanti la trattativa non trovando però l’accordo. Con il giocatore il Napoli ha già un’intesa di massima per l’ingaggio. Il club è arrivato a 20 milioni, la Fiorentina avrebbe voluto di più.

Con il passaggio di proprietà il trasferimento è andato in stand by, su Veretout c’è molto movimento. In Italia Roma e Milan, all’estero Siviglia, Monaco e anche il Paris Saint Germain ha sondato il terreno.

La certezza è che l’anno prossimo il centrocampista francese non giocherà più nella Fiorentina, alla fine l’operazione con il Napoli si farà”