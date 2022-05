Da Bologna - Occhio Napoli, l'Arsenal piomba su Hickey: ipotesi concreta dopo l'affare Tomiyasu

Calciomercato Napoli - Il 19enne Aaron Hickey resta nel mirino di Giuntoli ed è probabilmente uno dei nomi caldi per il prossimo mercato, perché non piace solo al club partenopeo. Si è messo in luce nella sua seconda stagione in Serie A con la maglia del Bologna, con 5 reti e 1 assist all'attivo in 33 presenze. Non male per un classe 2002. Che sia la prima alternativa in casa SSC Napoli in caso di mancata chiusura dell'affare Olivera dal Getafe? Intanto però, arriva una pesante concorrenza a dar fastidio a De Laurentiis per lui.

Calciomercato Napoli, concorrenza Arsenal per Hickey

Come raccontato dall'edizione odierna del Corriere edizione Bologna, su Hickey oltre al Napoli c'è il forte interesse dell'Arsenal:

"Dall’Inghilterra ieri è rimbalzata la voce di un interesse dell’Arsenal per Hickey: i Gunners, visti i buoni rapporti intavolati nell’affare Tomiyasu, seguono il terzino scozzese classe 2002 e rappresentano un’ipotesi più realistica rispetto al Napoli visto il potere economico della Premier. Per il terzino - così come per Svanberg, visto il mancato rinnovo - sarà un’estate calda".

Hickey e Di Lorenzo

Hickey sul taccuino di Giuntoli

Che Hickey sia sul taccuino di Giuntoli però, non vi sono dubbi. Lo ha ammesso di fatto anche De Laurentiis che ne ha parlato benissimo con i colleghi di DAZN. Marco Cattaneo dopo aver intervistato il patron della SSC Napoli, infatti, ha ammesso: