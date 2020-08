Andrea D’Amico è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Il Napoli ha fatto l’acquisto più costoso della sua storia, evidentemente sa bene che giocatore è andato a comprare con Osimhen. So bene come lavora Gattuso, appoggio ogni scelta che fa. Mi stuzzica l’idea di Mertens alle spalle di Osimhen in un 4-2-3-1”.