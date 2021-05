D'Ambrosio al Napoli a zero, Il Mattino: trattativa avviata! Gentlemen agreement con l'Inter, il fedelissimo richiesto da Spalletti

Mercato Napoli le ultimissime oggi. In attesa dell'ufficialità di Luciano Spalletti come nuovo allenatore, la SSC Napoli pianifica la prossima campagna acquisti. Spuntano le prime indicazioni del tecnico di Certaldo. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino nella lista 'spesa' ci sarebbe anche Danilo D’Ambrosio, 32 anni, difensore dell’Inter originario di Caivano. Spalletti ha subito fatto il suo nome. Secondo il quotidiano i contatti tra il Napoli e l’agente del giocatore (lo stesso del capitano Lorenzo Insigne, ndr) sono stati già avviati e le parti sembrano anche sulla buona strada. Sulle tracce del giocatore ci sarebbero anche Milan e Fiorentina.

D'Ambrosio-Napoli, idea parametro zero

L’Inter ha esercitato l’opzione di rinnovo per il prossimo anno, ma secondo quanto riferice Il Mattino con il giocatore c’è gentlemen agreement: se trova una squadra che gli offre un contratto migliore, lo liberano a zero. Il rinnovo con i neroazzurri è per una sola stagione a 2 milioni, quindi al Napoli basterebbe mettere sul piatto un biennale per convincerlo a salutare Milano.

D'Ambrosio Spalletti, all'Inter un fedelissimo

D'Ambrosio Spalletti insieme alla SSC Napoli?

D’Ambrosio è un vero e proprio jolly per il reparto arretrato. Puo giocare infatti come centrale, terzino destro e terzino sinistro. E' stato uno dei fedelissimi di Spalletti durante l'esperienza all'Inter dove ha collezionato 72 presenze, realizzato 4 gol e servito 10 assist.